Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik Bad Kissingen hatte zu ihrem vierten Vortrag in diesem Jahr in die Seniorenresidenz Parkwohnstift eingeladen. Kooperationspartner war die Friedrich-Naumann-Stiftung, die auch den Referenten Jan Gerber vom Leibniz-Institut in Leipzig vermittelt hatte, der dort das Ressort Politik leitet.

Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle: gestörte Wirtschaftsabläufe, Preissteigerungen, Verknappung von Energie, steigende Staatsausgaben, um nur die gravierendsten Folgen zu nennen.

Der neue russische Imperialismus sei im Grunde der alte, eben übertragen in unsere Zeit. Wenn man unter Imperialismus versteht, dass ein Staat seine Macht weit über seine Grenzen ausdehnt und die Erweiterung methodisch verfolgt, so treffe dies für das heutige Russland zu, so der Referent. Der pathologische Zwang auf Zugewinn sei für Russland unter Wladimir Putin die treibende Kraft in der russischen Außenpolitik, hieß es weiter.

Wie so oft sollen innenpolitische Probleme außenpolitisch kompensiert werden, nur wer sich der Macht sicher sei, könne es sich leisten, den Medien und Nichtregierungsorganisationen eine gewisse Freizügigkeit zu gewähren, so Gerber.

Pufferzone

Bis zu ihrer Unabhängigkeit 1991 sei die Ukraine eine sicherheitspolitische Pufferzone zwischen Ost und West gewesen, heißt es weiter. Bemühungen des Kremls, die Ukraine politisch zu gewinnen, schlugen fehl und endeten in der Orangenen Revolution und dem Maidan-Aufstand. Spätestens mit der Brandrede Putins auf der Sicherheitskonferenz von 2007 radikalisierte sich die russische Politik, so Gerber. Moskau erklärte den Westen nach den Jahren der Annäherung offen zum Gegner und setzte ab da auf Destabilisierung. Die russische Minderheit im Donbass und auf der Krim wurde zur Waffe gegen die Zentralregierung in Kiew. Damit sollte auch den anderen postsowjetischen Staaten signalisiert werden: Ihr könnt euch nicht auf den Westen verlassen, hieß es beim Vortrag.

Besondere Dynamik

Im Zentrum des russischen Staatskapitalismus stehe die Rüstungsindustrie. Der Kreml sei der beste Kunde der einheimischen Waffenindustrie. Millionen seien in diesem Industriezweig beschäftigt. Die Ausgaben können nicht gekürzt werden, weil die Betriebe in staatlicher Hand. Daraus ergibt sich eine besondere Dynamik, so der Referent weiter. Im Unterschied zu Gas und Öl können Waffen in Friedenszeiten nicht einfach verbraucht werden. Die Ansammlung von Kriegsgerät könnte ein Grund zum Losschlagen gegen die Ukraine sein. Russlands Waffenproduktion um der Waffenproduktion willen befördert die Irrationalität, die hinter der "Großraumpolitik" aufblitzt.

Am Ende machte der Referent klar, dass, egal wie der Ukraine-Konflikt endet, nicht mit einem raschen Ende der russischen Imperial-Strategien zu rechnen sei. Russland wolle seinen Platz unter den Weltmächten behaupten. Um jeden Preis. red