Kreisverkehrswacht erinnert Autofahrer an die Mindestabstände beim Überholen

"Immer mehr Verkehrsteilnehmer teilen sich heute den verfügbaren Platz im Verkehrsraum. Daher ist es besonders wichtig, aufeinander achtzugeben und sich an die Regeln zu halten, damit niemand gefährdet und das Unfallrisiko minimiert wird", betont die Kronacher Kreisverkehrswacht in einer Pressemitteilung mit der ausdrücklichen Bitte an die Autofahrer, den vorgeschriebenen Abstand zu Radfahrern einzuhalten. Die Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom April 2020 bringe mehr Sicherheit für die Schwächeren im Straßenverkehr. Viele Punkte bezögen sich auf den Radverkehr, so die Verkehrswacht.

So wird ein Mindestüberholabstand von 1,5 Metern innerorts und von zwei Metern außerorts für das Überholen von Fußgängern, Radfahrern und "Elektrokleinstfahrzeugführenden" durch Kraftfahrzeuge festgeschrieben.

Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen wird aus Gründen der Verkehrssicherheit innerorts Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, max. 11 km/h) vorgeschrieben .

Halteverbot auf Schutzstreifen

Schutzstreifen für den Radverkehr trennen den Rad- und den Autoverkehr mit einer gestrichelten weißen Linie. Autos dürfen dort zwar nicht parken, aber bislang noch bis zu drei Minuten halten. Dies führt dazu, dass die Radfahrenden Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen können, weil ihnen haltende Autos den Weg versperren. Deshalb wurde dort ein generelles Haltverbot eingeführt.

Die Sicht zwischen Straße und Radweg soll verbessert und damit die Sicherheit speziell von Radfahrenden erhöht werden. Das Parken vor Kreuzungen und Einmündungen wird daher in einem Abstand von bis zu je acht Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten verboten, wenn ein straßenbegleitender baulicher Radweg vorhanden ist.

Die Kreisverkehrswacht Kronach e.V. wirbt auch für ein freiwilliges Tragen eines Fahrradhelmes: Für mehr Sicherheit von Radfahrern braucht es neben guter Infrastruktur und technischen Lösungen (z. B. Abbiege- und Notbremsassistent) auch den Eigenschutz der Radfahrende wie durch einen passenden Helm. Er verhindert zwar keine Unfälle, aber kann nachweislich die Folgen mildern und in vielen Fällen auch Leben schützen, so die Verkehrswacht. Gerade auch bei Alleinunfällen sei es wichtig, dass sich Radfahrende entsprechend wappnen. red