Bei der monatlichen Vorstandssitzung der Kissinger Seniorenunion, die endlich wieder in Präsenz durchgeführt werden konnte, blickte der Vorsitzende Siegfried Erhard gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern auf die letzten Veranstaltungen zurück. Sowohl die Ortsverbände Bad Brückenau, Hammelburg und Oberthulba als auch der Kreisverband Bad Kissingen selbst freuen sich über anhaltend große Resonanz bei den Senioren. Ein Höhepunkt war sicherlich das Sommerfest des Bezirksverbandes am Berghaus Rhön mit fast 500 Besuchern. Jeweils circa 100 Teilnehmer waren bei der Pfingstfahrt nach Ostfriesland, der Mainschifffahrt von Würzburg nach Ochsenfurt sowie einer Vorstellung im Theater Maßbach dabei. In naher Zukunft steht eine Stadtführung in Münnerstadt mit Totengedenken in der Talkirche an, die wegen eines anderen Termins auf den 21. September verlegt werden musste. Gemeinsam mit dem Ortsverband Hammelburg findet am 26. September die schon traditionelle Weinbergwanderung statt. In Verbindung zum Tag der Deutschen Einheit unternimmt die Seniorenunion am 4. Oktober eine Fahrt nach Schmalkalden und Umgebung. red