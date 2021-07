Die Sitzung des Kreistages findet am Montag, 26. Juli, in der Halle des Turnvereins in Bad Brückenau, Sinntor 17, statt. Beginn ist um 14 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben der Haushaltswirtschaft des Landkreises auch die Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen und die hausärztliche Versorgung im Landkreis Bad Kissingen. Nach Absprache mit der Stadt Bad Brückenau bestehen für die Teilnehmenden weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Halle auf den Parkplätzen von Tegut und Rhöncenter. Teilnehmende müssen genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sein. Ein Schnelltest kann ab 13 Uhr in der TV-Halle gemacht werden. sek