Der Landkreis Bamberg wird in den kommenden Wochen die Kreisstraße BA 43 zwischen Memmelsdorf und Meedensdorf sowie am östlichen Ortsrand von Memmelsdorf ausbauen. Dies teilte das Landratsamt Bamberg mit. Die Straße weist den Angaben zufolge im Abschnitt zwischen Memmelsdorf und Meedensdorf eine stark beschädigte Oberfläche auf. Auch innerorts zeigt die Fahrbahnoberfläche Risse und Ausmagerungen. Der Geh- und Radweg zwischen den beiden Ortschaften endet ungesichert an der Einmündung der "Ringstraße". Die geplante Maßnahme erfolgt laut Landratsamt auf einer gesamten Länge von rund 1,1 km in vier Abschnitten: 1. Abschnitt Zwischen den Ortsstraßen "Am hohen Kreuz" und der "Ringstraße" erfolgt nach dem abgeschlossenen Wasserleitungsbau auf einer Länge von rund 230 Metern eine Erneuerung der Asphaltdeckschicht. Für die Gemeinde Memmelsdorf werden auch die Einmündungen der Ortsstraßen neu asphaltiert. 2. Abschnitt Am Ortsrand ist die Anlage einer Querungshilfe und eines Geh- und Radwegs auf der Nordseite der Kreisstraße geplant. Hierdurch wird für Fußgänger eine sichere Querungsmöglichkeit geschaffen und Radfahrern ein gesichertes Einfädeln in den Verkehr ermöglicht. 3. Abschnitt Außerorts werden auf einer Länge von 400 Metern die Tragschicht und die Deckschicht erneuert. Hierdurch wird auch der häufig fehlende Schichtenverbund beseitigt, welcher maßgeblich für das Schadensbild verantwortlich ist. 4. Abschnitt In einem letzten Abschnitt von rund 450 Metern Länge soll die Tragfähigkeit der Straße durch eine Oberbauverstärkung in Asphaltbauweise erhöht werden. Insgesamt werden Unebenheiten beseitigt und eine ausreichend griffige Oberfläche hergestellt.

Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich den Angaben der Behörde zufolge auf rund 480 000 Euro. Die Gemeinde Memmelsdorf beteiligte sich mit rund 90 000 Euro. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2020. In dieser Zeit ist die Strecke für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Meedensdorf - Schammelsdorf - Pödeldorf - Memmelsdorf und umgekehrt. red