Kreisstraße wird halbseitig gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten der Herzowerke muss die Kreisstraße 3 "Zum Flughafen" in zwei Bauabschnitten ab Montag, 29. Juni, halbseitig gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt mit. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Im ersten Bauabschnitt stadteinwärts und anschließend in einem zweiten stadtauswärts. Während der gesamten Maßnahme ist ein Notweg auf der Fahrbahn für Fußgänger für beide Richtungen angelegt. Radfahrer sollten absteigen und den Notweg ebenfalls benutzen. Für die Maßnahme ist zusätzlich eine Vollsperrung im Einmündungsbereich "Zum Flughafen" und auf Höhe des Kindergartens in der Von-Hauck-Straße notwendig. Die Zufahrt ist über die Karl-Bröger-Straße gewährleistet. Die Mülltonnen werden wie gewohnt geleert. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 15. Juli, an. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach bitten um Verständnis. red