Für 450 000 Euro haben die Stadt Seßlach und der Landkreis Coburg die Kreisstraße CO 19 in der Ortsdurchfahrt von Dietersdorf und auf der freien Strecke zwischen Dietersdorf und der Bundesstraße 303 bei Neundorf saniert. Die Strecke ist seit einigen Tagen wieder für den Verkehr freigegeben, teilte das Landratsamt mit.

Die CO 19 wurde 1970 durch die Bundesrepublik Deutschland zuletzt umfangreich ausgebaut. Mit dem Neubau der Bundesstraße 303 samt der Umgehung von Dietersdorf ging am 1. Mai 1987 diese Strecke komplett an den Landkreis Coburg über. Seitdem war der Bestand nahezu unverändert - mit Ausnahme einer Oberflächenbehandlung im Jahr 2006.

Im Mai 2021 erhielt der Fachbereich Tiefbau des Landratsamtes den Auftrag für die Planung der Sanierung. Projektleitung, Planung und Bauoberleitung lagen komplett beim Fachbereich Tiefbau des Landratsamtes, bei Patrick Mohr. Am 20. Juli 2021 wurde die Firma Gebrüder Stolz aus Hammelburg mit der Bauausführung des Projektes beauftragt. Baubeginn war am 6. September.

In interkommunaler Zusammenarbeit zwischen der Stadt Seßlach und dem Landkreis Coburg wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Erneuerung der Fahrbahn sowie Beseitigung von Spurrillen und Tiefenschadstellen, Erneuerung der Straßenbankette außerorts, Verrohrung der Straßenentwässerungsgräben sowie Wiederherstellung der Fahrbahnmarkierung und der Leiteinrichtungen.

Weitere Arbeiten

Für die Stadt Seßlach wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Erneuerung der Schieber- und Hydrantenkappen in der Fahrbahn, Erneuerung der Schachtabdeckungen, Angleichung der einmündenden Straßen und Wege, Neubau einer Straße im Industriegebiet Dietersdorf, die auch zur Erschließung der Gewerbebetriebe während der Bauzeit diente, und Neubau einer Bushaltestelle. red