Die Polizei sucht Zeugen: In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen wurde in der Straße Zum Lautsbach in Waldfenster versucht, in ein Gartenhaus mit Tiergehege und einem Partyraum einzudringen. Der oder die Täter versuchten, die Zugangstüre aufzuhebeln. Da sich die Türe jedoch nicht öffnen ließ, kletterten der oder die Täter über ein Hühner-Freigehege, stiegen über ein Zauntor und öffneten die Vorhängekette um in den hinteren Bereich einer Halle zu gelangen. Dort wurde eine Plexiglasscheibe zerbrochen und aus dem Dachgeschoss der Halle eine Kreissäge im Wert von 200 Euro entwendet, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol