Die Bayerische Krebsgesellschaft e. V. hat in Bamberg eine neue Psychosoziale Krebsberatungsstelle für krebskranke Menschen und ihre Angehörigen eröffnet. Ziel des Angebots ist es, Betroffene bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen und ihnen professionelle psychosoziale Hilfe anzubieten. "Denn eine Krebserkrankung erschüttert Betroffene nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und beeinflusst sowohl soziale als auch familiäre Aspekte des Lebens", heißt es in der Pressemitteilung.

Die neue Krebsberatungsstelle befindet sich zentral im Caritas-Beratungshaus in der Geyerswörthstraße 2. Die Psychoonkologinnen Bettina Prechtl und Anneliese Stadler beraten dort seit dem 1. Dezember 2020 zu allen Fragen und Anliegen rund um das Thema Krebs.

Betroffene und Angehörige können sich telefonisch und persönlich in allen Phasen der Erkrankung an die Beratungsstelle wenden. Die Beratungen sind kostenfrei und vertraulich. Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 11.30 bis 16.30 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 14.30 Uhr. Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/301084 00, E-mail: kbs-bamberg@bayerische-krebsgesellschaft.de.

"Eine Krebserkrankung erschüttert jeden Menschen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielen Betroffenen hilft es, in dieser belastenden Situation offen über Ihre Sorgen und Gefühle zu sprechen, Erlebtes zu verarbeiten und neue Perspektiven für ihr Leben mit oder nach einer Krebserkrankung zu entwickeln", betonen Anneliese Stadler und Bettina Prechtl.

"In Bamberg gab es bisher noch kein Beratungsangebot für krebskranke Menschen. Deshalb freuen wir uns, dass die Bayerische Krebsgesellschaft jetzt auch im Caritas Beratungshaus zu finden ist - neben dem bereits etablierten Allgemeinen Sozialdienst oder der Erziehungs- und Familienberatung. Das kennen die Bamberger schon und damit sinkt die Hürde, sich auch im Falle einer Krebserkrankung professionelle Hilfe zu holen. Wie wichtig diese ist, zeigt der große Zuspruch von den bestehenden Selbsthilfegruppen vor Ort und auch vom Klinikum der Sozialstiftung Bamberg", betont Markus Besseler, Geschäftsführer der Bayerischen Krebsgesellschaft.

Beratungsbedarf steigt

Peter Ehmann, Vorstandsmitglied des Caritasverbands für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team der Bamberger Krebsberatungsstelle. Die Caritas stellt einen Gebäudetrakt des Caritasberatungshauses Geyerswörth, mitten im Herzen von Bamberg, zur Verfügung.: "Die Krebsberatung in Bamberg ist eine notwendige Antwort auf einen immer größer werdenden Beratungs-und Unterstützungsbedarf bei an Krebs erkrankten Menschen, deren Angehörigen und dem gesellschaftlichen Umfeld in unserer Region. Sie wird wesentlich dazu beitragen, dass entsprechende Fragen frühzeitig, qualifiziert und nachhaltig aufgegriffen werden können. Die Ansiedlung des Beratungsangebotes im Caritasberatungshaus Geyerswörth mit seinen vielfältigen sozialen Diensten, welche jährlich bereits von rund 2500 Haushalten in Anspruch genommen werden, ist eine überlegte Entscheidung des Trägers, der Bayerischen Krebsgesellschaft."

Weitere Infos unter www.bayerische-krebsgesellschaft.de red