Den Kurs "Ton - schöpferisch genial" bietet die Volkshochschule Kreis Kronach in Teuschnitz an. Die Leitung hat Judith Schuberth. Modellieren mit Ton macht Spaß. Es entstehen lustige Tiere, Wichtel oder Fantasiegeschöpfe. Die Teilnehmer formen kreativ unter fachlicher Anleitung, gestalten die Oberfläche unter Berücksichtigung der später zu glasierenden Flächen. Fertige Musterstücke sind zur Ansicht vorhanden. Die entstandenen Kunstwerke müssen drei Wochen trocknen und anschließend gebrannt werden, um sie im Folgetermin (siehe Folgekurs TS206) gemeinsam dekorieren zu können. Der Kurs findet am Samstag, 10. Oktober, von 12 bis 14 Uhr im Vortragsraum der Arnika-Akademie Teuschnitz (Schulstraße 3) statt. Nachfolgend findet am Samstag, 31. Oktober, von 12 bis 13.30 Uhr der Kurs "Bemalung der eigenen Keramik" statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kreis Kronach unter der Telefonnummer 09261/6060-0 oder im Internet: www.vhs-kronach.de. red