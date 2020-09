Kreative Köpfe sind am Freitag, 9. Oktober, und Samstag, 10. Oktober, in der Schlossmühle der Museen Schloss Aschach willkommen: In zwei Filzkursen können die Kursteilnehmer Schalen, Windlichter, kleine Taschen und mit Merinowolle handbefilzte Schals in Nunofilztechnik herstellen. Am Freitag, 9. Oktober, filzen die Teilnehmer gemeinsam von 18 bis 21 Uhr mit feiner Merinowolle individuelle Accessoires wie Schmuck, Blüten oder kleine Taschen. Zwei alte Handtücher, eine kleine Plastikschüssel und eine Schere werden benötigt. Am Samstag, 10. Oktober, wird eine weitere Filztechnik angewandt - Nunofilz. Hierbei werden Wolle und andere Fasern in Seidenstoffe eingefilzt. So entstehen zwischen 10 und 16 Uhr leichte, zarte und warme Stoffkreationen, ideale Accessoires für Bekleidung wie Schals und Capes oder Wohnraumtextilien. Ein altes Duschtuch, ein altes Handtuch, eine Plastikschüssel, eine Schere und ein Maßband ist mitzubringen.

Anmeldung

Interessierte melden sich unter Tel.: 0971/807 12 10 oder per E-Mail unter vhs@stadt.badkissingen.de an.

Für die Filzkurse gelten die allgemeinen Corona-Regelungen: An Covid-Erkrankte, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten, oder mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden, ist dies nicht möglich, ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. sek