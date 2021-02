An der Carl-von-Linde-Realschule läuft noch bis morgen ein Schneeskulpturenwettbewerb. Unter dem Motto "Fasching 2021" bauen die Schüler eine lustige Schneefigur, fotografieren sie und laden sie anschließend digital hoch. So kommen die Mädchen und Jungen auch in der Zeit des sehr monitorlastigen Distanzunterrichts aus dem Haus und bewegen sich an der frischen Luft. Eine Jury aus Lehrern wird am Ende entscheiden, wer der Sieger ist. red