Ein großer Champion, zwei Corona-Meister und ganz viele Verlierer - das Sportjahr 2020 war aus regionaler Sicht ein Seuchenjahr. Nur gut, dass es Kevin Krawietz gibt!

Der 28-jährige Tennisprofi aus Witzmannsberg eroberte auch 2020 mit seinem Partner Andreas Mies den Centre Court von Roland Garros. Das unschlagbare Doppel von Paris wiederholte den Sensationssieg von 2019 mit fantastischen Leistungen. Vor allem Krawietz war in der französischen Hauptstadt zwei Wochen lang im Flow: Er retournierte wie ein Weltmeister, vollierte traumhaft sicher - Begeisterung pur. Bravo Kevin!

HSC jubelt vorzeitig

Fluch und Segen für den HSC Coburg. Corona bescherte den Handballern aus der Vestestadt die vorzeitige Meisterschaft in der 2. Liga. Doch schnell folgt die Ernüchterung: In der stärksten Liga der Welt dürfen zu Beginn nur 1000 Zuschauer in den Coburger Sporttempel - ab Spieltag 4 gar keine mehr. Geisterspiele sind ein notwendiges Übel - die Fans glotzen in die Röhre oder in den Bezahlsender Sky. Zu den Verlierern 2020 zählt auch Ex-HSC-Geschäftsführer Michael Häfner, der überraschend seinen Platz räumen musste. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart - Erfolgscoach Jan Gorr wechselte Trainingsanzug mit Krawatte und ist jetzt Geschäftsführer.

Keine Play-off-Spiele für BBC

Zum Basketball: Der BBC spielte im ersten Halbjahr groß auf und erreichte in der ProB erstmals in der Vereinsgeschichte die Play-offs. Zum großen Bedauern von Spielern und Fans fielen diese mit Spannung erwarteten K.o.-Spiele aber wegen Corona aus. Erfolgstrainer Ulf Schabacker übergab danach das Zepter an Valentino Lott, der im Spätherbst trotz Geisterkulissen einen prima Start in die neue Saison hinlegte.

Während der TTC Wohlbach teils atemberaubende Heimspiele bot und sicher den Klassenerhalt in der 3. Tischtennis-Liga schaffte, gelang dem PSV Franken Neustadt in der 2. Kegler-Bundesliga der große Wurf: Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison war die angepeilte Rückkehr ins deutsche Oberhaus im 200-Kugel-Spiel schneller perfekt als gedacht.

Aber jetzt stehen auch diese beiden ambitionierten Teams, wie so viele andere Mannschaftssportler, in der Corona-Warteschleife. Der größte Frust herrscht dabei sicher bei den vielen Fußballern. Gerade für sie war 2020 ein ausgesprochenes Seuchenjahr ... oph