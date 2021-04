Nachdem Kevin Krawietz beim Masters in Miami bereits in der ersten Runde die Segel streichen musste, konzentriert sich der Witzmannsberger Tennisprofi nun auf die anstehende Sandplatz-Saison. Nach dem frühen Ausscheiden vergangene Woche wären gute Platzierungen auf roter Asche für den Doppelspezialisten aus dem Landkreis Coburg in den nächsten Wochen und Monaten gerade im Hinblick auf seine Weltranglisten-Position - derzeit 18 - natürlich wichtig. Und die Chancen dafür stehen gut - egal mit wem Krawietz letztlich die Turniere bestreitet. Schließlich ist Sand der Lieblingsbelag des 29-Jährigen, der gemeinsam mit Andreas Mies zweimal die French Open in Paris gewann. Sein Kölner Partner muss nach seiner Knieoperation noch pausieren und fällt nach Lage der Dinge wohl für den Rest der Saison aus.

Mit Tecau in Monte Carlo

Die erste Chance zu einer Trendwende bietet sich beim traditionellen Sandplatz-Auftaktturnier in Monte Carlo. Die Umstellung auf den neuen Untergrund sollte Krawietz dabei nicht allzu schwerfallen. Im Fürstentum bestreitet er die in diesem Jahr außergewöhnlich stark besetzte Doppelkonkurrenz an der Seite von Horia Tecau. Gemeinsam mit dem erfahrenen Rumänen, mit dem er bereits sehr gute Doppelspiele zeigte, will der zweifache Roland-Garros-Champion in den Titelkampf an der Côte d'Azur eingreifen.

An der Doppel-Konkurrenz nehmen in diesem Jahr auch zahlreiche Spitzenspieler teil. Aus den Top Ten sind Dominic Thiem und Alexander Zverev oder auch Andrey Rublev und Karen Khachanov am Start. Alle diese Topspieler wollen nach den Osterfeiertagen in Monte Carlo Matchpraxis im Doppel und auf Sand sammeln. oph