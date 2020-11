Der Volkstrauertag ist anders abgelaufen als in den vergangenen Jahren. Die Corona-Pandemie hat nur eine Feier im kleinen Kreis unter den erforderlichen Hygieneauflagen zugelassen. So auch in Westheim, wo die Ortsbeauftragte Gabi Ebert die Vereine mit einer verkleinerten Fahnenabordnung eingeladen hatte. Im Auftrag der Stadt Hammelburg wurde am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt. Joachim Volpert und Stefan Baron haben die Feier mit ein paar Liedern begleitet. Gabi Ebert gedachte in ihrer Rede der Grausamkeit der beiden Weltkriege und mahnte, dass alle dafür Sorge trage sollen, damit sich diese schrecklichen Ereignisse nicht wiederholen. Ebert bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Joachim Volpert spielte auf der Mundharmonika die Bayern- und die Nationalhymne. red