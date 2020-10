Der Krankenstand in Stadt und Landkreis Bamberg ist im ersten Halbjahr 2020 gesunken. Die Zahl der Erkrankungen nahm trotz der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte ab. Mit 3,9 Prozent gab es in der Region dennoch einen etwas höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (3,8 Prozent). Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 39 krankgeschrieben. Im gesamten Vorjahr 2019 betrug der Krankenstand in Stadt und Landkreis Bamberg 4,2 Prozent.

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für Stadt und Landkreis Bamberg zeigt auf, wie sich die Anzahl und Dauer der Krankschreibungen während der Corona-Krise in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres veränderten. Die Fehltage bei Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen sanken um 35 Prozent und damit am stärksten von allen Diagnosen. Weniger Ausfalltage entfielen auch auf psychische Erkrankungen wie Depressionen. Sie gingen um 31 Prozent zurück. Verletzungsbedingte Krankschreibungen nahmen um 62 Prozent zu. Besonders im Blickfeld stehen die Atemwegserkrankungen aufgrund der Regelung des gemeinsamen Bundesausschusses, wonach sich Patienten mit leichten Erkältungssymptomen von März bis Ende Mai telefonisch krankschreiben lassen konnten. Die Auswertung für Stadt und Landkreis Bamberg zeigt, dass die Fehlzeiten bei Infekten im Vergleich zum Vorjahr zwar um 20 Prozent zunahmen, aber nur leicht über dem Wert im Grippejahr 2018 lagen. red