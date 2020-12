Die Krankenkasse DAK stellt bis 10. Januar in ihrem Servicezentrum in Bayreuth die direkte Kundenberatung ein. Die Beratung bleibe über Tel. 0921/745406-0 und Internet ( service@dak.de ) durch einen verstärkten Onlineservice sichergestellt, teilt die Krankenkasse mit. Die Versicherten der Krankenkasse erhielten damit alle Leistungen wie gewohnt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Wir verzichten bewusst auf direkte Kontakte in der Kundenberatung und wollen damit unseren Beitrag leisten, um angesichts der dramatisch angestiegenen Fallzahlen die Gesundheit unserer Versicherten und Beschäftigten so weit wie möglich zu schützen", sagt Maria Steinlein von der DAK-Gesundheit Bayreuth. "Als Krankenkasse mit bundesweit 5,6 Millionen Versicherten haben wir in dieser zweiten Coronawelle eine besondere Verantwortung, um eine nationale Gesundheitsnotlage zu verhindern." red