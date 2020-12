Zwei Leichtverletzte waren am Dienstagvormittag nach einem Unfall auf einer Baustelle am Karmelitenplatz zu beklagen. Ein 27-jähriger Arbeiter bediente mit einer Fernsteuerung den Kran und übersah dabei eine Drehleiter. Der Schwenkarm des Krans stieß mit dem Korb zusammen, in dem zwei Personen waren. Diese wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 300 000 Euro beziffert. Betrunkener löst dreimal Feueralarm aus Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei von der Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten davon verständigt, dass dort ein Mann bereits dreimal den Feueralarm betätigt hatte und jetzt von Security-Mitarbeitern festgehalten werde. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen verhielt sich der 33-Jährige aggressiv und war stark alkoholisiert, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Zudem muss er sich wegen Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln verantworten. pol