Unter dem Motto "Bewegen, entspannen, begegnen" finden im April dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr Gesundheitswanderungen statt.Termine sind am 5., 12., 19. und 26. April.Treffpunkt ist an der Kur- und Touristinformation. Anmeldungen sind erforderlich in der Kur- und Touristinformation unter Tel.: 09708/707 030 oder per E-Mail: info@badbocklet.de sek