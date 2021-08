Was passt alles in den Kräuterbüschel? Am Samstag, 14. August, lädt der Rhönklub Zweigverein Walddörfer um 14 Uhr nach Kilianshof ein, um Kräuter zu sammeln. Anschließend bindet sich jeder seinen Strauß. Festes Schuhwerk und eine Gartenschere sind mitzubringen. Die Veranstaltung ist auf zehn Personen begrenzt. Spenden für das Projekt "Lachende Kinder in Afrika" werden gerne entgegen genommen. Anmeldung bei Eva Holzheimer, Tel.: 0970/151 17. bem