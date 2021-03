Am vergangenen Samstag fand der alljährliche Kräsch-Kurs für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit statt. An diesem Schulungstag konnten bis zu vier Workshops besucht werden. Traditionell fand die Veranstaltung immer in Präsenz mit viel Action und Gewimmel in Münnerstadt statt. Da der Kräsch-Kurs 2020 aufgrund der damals beginnenden Corona-Pandemie entfallen musste, ist das Organisationsteam in diesem Jahr auf Nummer sicher gegangen und plante den Schulungstag gleich im digitalen Format.

Mit überwältigender Resonanz, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Fast 100 Schulungswillige nahmen an 16 Workshops und Seminaren teil. Auch viele Ehrenamtliche anderer Landkreise waren darunter. Das Organisationsteam hatte bei der Auswahl der Themen auf ein breit gefächertes Angebot geachtet. Das Repertoire umfasste neben Klassikern wie der "Aufsichtspflicht" oder der "Ersten Hilfe in der Jugendarbeit" auch kreative Workshops wie "Schick mit Stick" oder "Film- und Fotoprojekte". Natürlich fehlten auch Seminare zu digitalen Tools und deren Einsatzmöglichkeiten in der Jugendarbeit nicht. Für die eher schwierigen Themen der Jugendarbeit wurde den Ehrenamtlichen ebenfalls Rüstzeug an die Hand gegeben. Angeboten wurden hierzu Seminare zu den Themen: "Handlungsfähig bleiben in pädagogisch schwierigen Situationen", "Grenze überschritten und dann...?" oder "Das hat alles keinen Sinn mehr... Umgang mit Suizidgedanken".

Für das Organisationsteam und die Referent/-innen stellte die Planung und Umsetzung des Kräsch-Kurses im neuen, digitalen Format teilweise eine ganz schöne Herausforderung dar. Der Aufwand habe sich jedoch durch die zahlreiche Teilnahme von Ehrenamtlichen aus den verschiedensten Landkreisen sowie dem einwandfreien Funktionieren der Technik bezahlt gemacht, freuen sich die Veranstalter. Das Team, bestehend aus der Kommunalen Jugendarbeit Bad Kissingen, den Kreisjugendringen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie den Regionalstellen für kirchliche Jugendarbeit Bad Kissingen und Bad Neustadt möchte für die kommenden Jahre die Erfahrungen nutzen und zukünftig hybride oder digitale Angebote in den Schulungstag integrieren. Der Schwerpunkt wird nach der Corona-Pandemie jedoch wieder auf einer Durchführung des Kurses in Präsenz liegen. Persönlicher Kontakt und Austausch seien in der Jugendarbeit einfach nicht ersetzbar. red