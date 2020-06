Kradfahrer verunglückt

Am Bahnübergang Mühlhausen, Richtung Stolzenroth, ist es am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Die Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass ein 40-jähriger Kraftradfahrer die Staatsstraße von Steppach in Richtung Mühlhausen fuhr. Auf Höhe des Bahnübergangs im Auslauf einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad, kollidierte mit dem aufgestellten Andreaskreuz und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann prallte mit seinem rechten Unterschenkel gegen den Sockel des Verkehrszeichens und erlitt hierdurch massive Beinverletzungen. Die ärztliche Versorgung wurde durch Rettungsdienst und Notarzt übernommen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in die Unfallchirurgie Erlangen gebracht. Am Kraftrad entstand nur geringer Schaden. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Klärung des Unfallgeschehens. Wer Hinweise geben kann, sollte die Polizei unter Telefon 09193/63940 kontaktieren. pol