Anekdoten, Skandale und wilde Storys: Musikjournalist Christof Leim erzählt am Sonntag, 28. November, im "Toxic Toast" in Coburg, Unterer Bürglaß 14, die besten Krach- und Lachgeschichten aus 100 Jahren Rock 'n' Roll. Es geht um große Stars und große Songs, um Unfälle und Todesfälle, um Drogen, Sex und Superlative. Beginn ist tatsächlich nachmittags um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Es gilt die Corona-Regel 3G-plus.

Was haben AC/DC mit einem Serienkiller zu tun? Was macht Alice Cooper bei der Muppet-Show? Und welche Dame konnte in den Sixties drei der größten Gitarristen der Welt gleichzeitig den Kopf verdrehen? Die Musikhistorie steckt voll solcher Sonderbarkeiten: So schlagen sich Mötley Crüe mit einem traurigen Doppelgänger rum, Anthrax besuchen Al Bundy, und Ozzy Osbourne dreht sowieso meistens durch.

Die Zuhörer erfahren Skurriles und Hintergründiges, Abgefahrenes und Überraschendes, fachkundig erklärt und vorgetragen mit Musik. Die "Rock Stories" gastierten schon auf der Full Metal Cruise, dem Rock Hard Festival und den Hamburg Metal Dayz sowie in Clubs und Kneipen in ganz Deutschland. "Man darf sich eine Rock-Stories-Show vorstellen wie ein Tresengespräch unter Musikfreaks, bei dem einer vorne sitzt und begleitet von Bildchen, Songs und Videos Geschichten erzählt oder vorliest, über die wir uns beim Bierchen sowieso unterhalten würden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Christof Leim arbeitet seit über 20 Jahren als Journalist und Musiker. Er kam fast gleichzeitig mit dem Kiss-Debüt auf die Welt und erhielt seine erste Gitarre, als Zakk Wylde gerade bei Ozzy einstieg. Später war er Chefredakteur des Metal Hammer und schreibt heute für verschiedene Musikmedien. Von ihm stammt die tägliche Kolumne "Zeitsprung" mit Musikgeschichten auf uDiscover. Er spielt Gitarre für die Bands The New Black und Heavysaurus.

Infos gibt es auf www.rockstories.de. Karten gibt es online auf www.agentur-streckenbach.de/.

red