Christoph Böger

Das war knapp, doch am Ende reichte es: Mit 6:3, 3:6 und 11:9 im Match-Tiebreak gewann Kevin Krawietz an der Seite seines neuen Doppelpartners Horia Tecau die erste Runde beim ATP-Turnier in Rotterdam. Der Witzmannsberger Tennisprofi feierte am Dienstagabend damit ein perfektes Debüt mit seinem neuen Mitspieler.

Auftaktgegner des deutsch-rumänischen Duos war bei diesem stark besetzten Hallenturnier der Kategorie Tour 500 immerhin das an Position 4 gesetzte, eingespielte Weltklasse-Doppel Marcelo Melo aus Brasilien und Lokalmatador Jean-Julien Rojer aus Holland. Doch "Kracau" triumphierten gegen die Favoriten nach einer Stunde und 38 Minuten hauchdünn. Vor allem der notwendig gewordenen Match-Tiebreak hatte es dabei nach zwei relativ deutlichen Sätzen in sich: Krawietz sah mit seinem neuen Partner bei einer klaren 7:2-Führung nämlich bereits wie der sichere Sieger aus, als die Gegner plötzlich Punkt für Punkt gut machten. Nach zwei vergebenen Matchbällen stand es 9:9 - alles war wieder offen.

Doch ausgerechnet der coole Witzmannsberger hatte jetzt die besten und mutigsten Schläge auf Lager. Der Lohn: 11:9 für "Kracau" - und die Hoffnung auf ein erfolgreiches Turnier in den nächsten Tagen. Krawietz (Weltrangliste: Position 20) und der rumänische Doppelspezialist (Position 24) präsentierten sich in einer starken Verfassung. Das Spiel stand nämlich von Beginn an auf hohem Niveau. Wie so oft waren es letztlich nur Kleinigkeiten, wenige Schläge im richtigen Moment, die über Sieg und Niederlage entschieden. Für Tecau und Jean-Julien Rojer hatte das Duell außerdem eine ganz besondere Note, schließlich bildeten beide über viele Jahre eines der besten Doppel der Welt. Doch jetzt schlägt der nervenstarke Rumäne an der Seite eines zweifachen French-Open-Sieges auf. Und wer weiß, was dieses Duo noch gemeinsam erreicht.