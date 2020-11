Naturfreunde trafen sich im Dachgestühl der evangelischen Christus-Kirche in Kronach, um den Fledermauskot zu entfernen. Der Dachboden der Kirche ist ein wichtiges Sommer-Quartier und eine Wochen-Stube für heimische Fledermäuse.

Nach der Menge des angefallenen Kots wurde dieses Quartier heuer gut angenommen. Fledermäuse sind wertvolle Bioindikatoren für intakte Ökosysteme.

Positive Effekte

Vielleicht hat ein Umdenken in der Bevölkerung, das statt monotoner Rasenflächen häufiger Blumenwiesen im Garten erlaubt, die Vielzahl der Nahrungsmöglichkeiten für Fledermäuse gesteigert. Vielleicht hat aber auch ein noch sparsamerer Insektizideinsatz in der Landwirtschaft den Insektenreichtum gefördert. So könnte das Volksbegehren zur Rettung der Bienen schon erste Wirkung gezeigt haben.

Eine weitere Reinigungsaktion wird demnächst von Freunden des Bundes Naturschutz Kronach am Dachboden des Klosters durchgeführt. Der anfallende, gesammelte Kot ist bei Gartenfreunden als Kronacher Guano sehr begehrt.

Vorbildfunktion

Die Naturschützer loben die Verantwortlichen der Kirche, die das Motto "Schöpfung bewahren" durch die Bereitstellung der Sommer-Quartiere für Fledermäuse vorbildlich erfüllen. red