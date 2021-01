Seit einiger Zeit haben Leistungsberechtige im gemeinschaftlichen Wohnen bei Regens Wagner Burgkunstadt die Möglichkeit, in den Wohngruppen online zu gehen. Mit großzügiger Unterstützung der "Aktion Mensch" hat Regens Wagner Burgkunstadt alle Häuser und Wohngruppen mit Hotspots aufgerüstet. Somit ist es nun für alle möglich, das Internet mit den verschiedensten Anwendungen zu nutzen. Im Lockdown war außer zu den Mitarbeitenden und den Nachbarn in der Wohngruppe keine Kommunikation möglich - Verwandte und Freunde, der zweite Lebensbereich und sonstige Bekanntschaften waren nicht erreichbar. Daher ist es erfreulich, dass durch die "Aktion Mensch" eine Förderung des Ausbaus des WLAN erfolgte. In mehreren Etappen wurden insgesamt 30 Wohngruppen mit Access-Points ausgestattet. Für die Kinder und Jugendlichen wird ein geschützterer Internetzugang ermöglicht. red