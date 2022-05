Die "Urwälder" der Rhön bieten Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten. Am zweiten länderübergreifenden Kernzonentag am Freitag, 3. Juni, können Interessierte die Natur bei kostenfreien Führungen in Bayern, Hessen und Thüringen kennenlernen. Darauf weist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unesco-Biosphärenreservats Rhön in einer Pressemitteilung hin.

Bayern: Gangolfsberg

Die Kernzone Gangolfsberg stellt einen sehr naturnahen, für die Basaltkuppen der Rhön typischen Laubmischwald dar. Vom Wanderparkplatz aus über die Brücke des klaren Elsbachs geht es mit den Rangern Maik Prozeller und Florian Essel entlang des Flusstals durch einen Waldbereich. "Alte Buchen, Eschen und Bergahorne begleiten uns zur Basaltprismenwand, die von der vulkanischen Entstehungsgeschichte der Rhön zeugt", heißt es in der Mitteilung. Die Streckenlänge beträgt etwa vier Kilometer, festes Schuhwerk ist angeraten. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Wanderparkplatz Gangolfsberg am Franzosenweg, Oberelsbach. Anmeldung bitte bei ulrike.sofsky@reg-ufr.bayern.de

Hessen: Führung am Schafstein

Der Schafstein mit seiner großen Basaltblockhalde und den uralten Buchen ist ein herausragendes Geotop und eine wichtige Kernzone im hessischen Teil des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Bei einer leichten Wanderung erläutert Jonas Thielen, Sachgebietsleiter Naturschutz bei der Hessischen Verwaltung, Wissenswertes zu dem Naturschutzgebiet und der umliegenden Kulturlandschaft. Die Führung wird von Bernd Mordziol-Stelzer vom Forstamt Hofbieber begleitet. Die Streckenlänge beträgt etwa sechs Kilometer, dabei werden etwa 120 Höhenmeter überwunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz Fuldaquelle auf der Wasserkuppe. Die Führung dauert etwa drei Stunden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung bis spätestens 2. Juni ist erforderlich per E-Mail über info@br-rhoen.de oder per Tel.: 0661/600 678 00.

Thüringen: Führung am Umpfen

Die Kernzone Umpfen zeichnet sich durch ihre unterschiedlichen Strukturen aus. Bereits 1971 wurde der Steinbruch, der einen Großteil der Kernzone einnimmt, offengelassen. Hier sind die verschiedenen Entwicklungsstadien der Wiederbewaldung gut nachvollziehbar. "Entlang der Route kommen wir an den Hang- und Schluchtwäldern mit den starken Buchen und alten Ahorn-Bäumen vorbei", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ein Mosaik der Vielfalt sei hier auf kurzem Weg erlebbar. Die Exkursion wird vom zuständigen Revierleiter Gerrit Schmook begleitet.

Die Streckenlänge beträgt etwa 3,5 Kilometer, festes Schuhwerk ist angeraten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Rhön-Brise Wanderhütte, Zum Umpfen 12, 36452 Kaltennordheim-Kaltenlengsfeld. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red