Der Landkreis Haßberge bietet ab sofort in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband Haßberge kostenlose POC-Antigen-Schnelltests für angemeldete Besucher von stationären Einrichtungen an, teilt das Landratsamt Haßberge mit. "Mir ist es wichtig, unsere Bürger jetzt nicht alleine zu lassen. Unsere Heime sind dringend auf Unterstützung bei der Durchführung der Schnelltests angewiesen. Damit geplante Besuche insbesondere an den Feiertagen nicht gefährdet werden, haben wir nach einer Lösung gesucht", sagt Landrat Wilhelm Schneider. Gerade für demente und ältere Menschen ist es enorm wichtig, ihre gewohnten Bezugspersonen regelmäßig zu sehen. Dies dürfe nicht an einem fehlenden negativen Corona-Test scheitern.

"Mit dem Bayerischen Roten Kreuz hat der Landkreis einen starken Partner gefunden, der die Testungen dankenswerterweise organisiert und vornimmt", informiert Landrat Schneider. Weil täglich nur ein begrenztes Kontingent an Testungen zur Verfügung steht, ist es unbedingt notwendig, dass sich die Angehörigen vorab für die Schnelltests mit der jeweiligen Pflegeeinrichtung in Verbindung setzen.

Die Testzeiten

Abhängig vom jeweiligen Besuchstag können sich ausschließlich angemeldete Besucher von stationären Pflege- und Altenheimen sowie Behinderteneinrichtungen kostenlos zu folgenden Zeiten testen lassen: Montag von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband Haßberge in Haßfurt, Industriestraße 20; Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband in Ebern, Im Frauengrund 12; Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband in Haßfurt, Industriestraße 20, und in Ebern, Im Frauengrund 20 (Ausnahme: kein Testtermin am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember).

Auch um die Weihnachtsfeiertage werden zusätzliche Testtermine zur Verfügung stehen. Aktuelle Termine sind bei der jeweiligen Pflegeeinrichtung zu erfragen.

Der POC-Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden vor dem Besuch vorgenommen werden. Eine Testung kann nur bei Personen durchgeführt werden, die einen aktuellen Besuchstermin nachweisen können. Das Ergebnis der Schnelltests liegt nach etwa 30 Minuten vor. In dieser Zeit muss vor Ort gewartet werden, um eine Bestätigung für das negative Ergebnis zu erhalten. red