In kostenlosen Online-Vorträgen werden die gerontopsychiatrischen Beratende der oberfränkischen Sozialpsychiatrischen Dienste in Kooperation mit der Gerontopsychiatrischen Koordinationsstelle für den Bezirk allen Interessierten Informationen zum Thema "Seelische Gesundheit im Alter" sowie praktische Tipps für den Alltag geben. Der Vortrag findet am Mittwoch, 30. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr digital statt. Anmeldung per E-Mail unter sozialpsychiatrischerdienst@diakonie-hochfranken.de. red