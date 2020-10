Das Auto kann getrost stehen bleiben, denn die SÜC Bus und Aquaria GmbH bietet an allen Samstagen bis zum Jahresende einen kostenlosen Stadtbusverkehr an. Mit diesem Angebot sollen laut Beschluss des Coburger Finanzsenats alle Coburger Gewerbetreiben - Händler, Marktleute und Gastronomie - unterstützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung, die mit folgendem Aufruf an die Coburger schließt: "Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie das Auto einfach zu Hause und fahren Sie kostenlos mit den Stadtbussen!" red