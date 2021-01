Damit die finanzielle Belastung für Menschen, die Sozialhilfe beziehen, nicht zu groß wird, hat der Freistaat beschlossen, über die Kommunen kostenfreie FFP2-Masken an diese Bevölkerungsgruppe zu verteilen. "Dies betrifft rund 2300 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Kulmbach", sagte gestern Landrat Klaus Peter Söllner in einer Pressekonferenz.

Ursprünglich habe man diese kostenfreien Masken über die Kommunen verteilen wollen, aber hier hätten sich zwei Probleme ergeben: der Datenschutz und der Infektionsschutz. "Zum einen ist es für die Betroffenen nicht angenehm, sich beim Abholen der Masken in ihrer Gemeinde als Sozialhilfeempfänger outen zu müssen", erklärte der Landrat. Zum anderen sei es kontraproduktiv, durch eine Selbstabholung zu einer möglichen Staubildung beizutragen.

Fünf in einem Beutel

Die alternative Lösung sieht wie folgt aus: Das Jobcenter liefert die Adressdaten an das Landratsamt. Dort werden die etwa 13 000 Masken heute durch Mitarbeiter des Landratsamtes und der Stadt Kulmbach in Beutel zu jeweils fünf Stück verpackt und per Post an den betreffenden Personenkreis verschickt. "So sollten alle bis zum Ende der Woche ihre FFP2-Masken erhalten haben", sagte der Landrat.