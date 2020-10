Im Rahmen der Gemeinderatsitzung am Mittwochabend in der Aischgrundhalle stand auch ein Antrag der ABWI (Adelsdorfer Bürger- und Wählerinitiative) auf der Tagesordnung, welcher sich mit der Überprüfung des Beschlusses zur Kalkulation Abwasser befasste.

Anschaulich schilderte Ralf Olmesdahl die Gründe, welche seiner Meinung nach eine Überprüfung rechtfertigten. Neben den Personalkosten und den kalkulatorischen Kosten für die Hochlastfaulung führte er vor allem den interkommunalen Vertrag mit Hemhofen und die Einleitung des Hemhofener Schmutzwassers ins Feld, wodurch die Fixkosten auf deutlich mehr Schultern verteilt werden sollten. "Im Bereich der Ausgleichsbeträge haben die Bürger eine deutliche Überdeckung von 640 781 Euro bezahlt. Weiter zeigt sich in diesem Bereich ein nicht definierter Erlös von 23 830 Euro. Setzt man allein hier zusätzlich die aus Hemhofen bezahlten Gebühren (0,64 Euro/m³) für deren eingeleitetes Schmutzwasser mit an, müsste dieser Zuschuss in Höhe von 153 600 Euro zusätzlich berücksichtigt werden."

Olmesdahl ließ nicht unerwähnt, dass durch das Neubaugebiet Seeside 550 Einheiten dazukamen, wodurch Anschlussgebühren von etwa 1,1 Millionen Euro zustande gekommen sind.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) schlägt vor, den Prüfbericht des bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes abzuwarten. "Sollte ein Fehler unterlaufen sein, könnte man darüber reden." Auf die Frage, wann mit dem Prüfbericht zu rechnen sei, erwiderte Kämmerer Christian Bertleff, dass der Bericht bereits beim Referenten sei, "Wann er kommt, steht in den Sternen."

Der Wasserschaden der Kita Kunterbunt kam ebenfalls aufs Tableau. "Am 16. Oktober wurde die Trocknung beendet", erklärte Fischkal, "es wurde die Frage nach der Wassermenge gestellt. 100 Liter sind angefallen." Fischkal führte weiter aus, dass eine Ozonbehandlung durchgeführt wurde. "Der Chemiker war da, um zu sehen, ob Schimmelsporen da sind. Das Ergebnis erhalten wir in drei Wochen. Die Rückbau- und Sanierungsarbeiten fangen schon an." "Stimmt es, dass die Kinder aus der Aischgrundhalle raus müssen?", fragte Michael Auer (Grüne). Fischkal bestätigte das: "Weil es zu kalt ist. Im Foyer müssen die Kinder bleiben, aber aus dem ersten Hallendrittel müssen sie raus. Wir haben uns den Bunker und die DJK ange-schaut. Wir schauen, was wir machen können."

Nur ein Gerücht

"Es existiert ein Gerücht, dass die Kinder zum Schulsport nicht in die Halle können, sondern nach draußen müssen, weil Beschwerden vom Kindergarten kamen wegen der Lautstärke", sagte Ralf Olmesdahl. "Die Kinder draußen turnen zu lassen, wenn es kalt ist, wäre nicht gut." "Das ist ein Gerücht", erwiderte Fischkal, "der Sportunterricht findet ganz normal statt."

Corona ist auch in dieser Sitzung ein Thema, "Ganz Bayern ist rot", sagt Fischkal. "Aber unsere Kitas sind gelb. Wir haben einen Corona-Fall in einem Kindergarten. Wovor wir am meisten Angst haben, ist, dass unsere Erzieherinnen in Quarantäne müssen. Das betrifft alle Kindergärten. Wir sitzen alle in einem Boot."

Positives gibt es bei der Turnhalle zu vermelden: "Der Boden ist drin, Wände und Türen müssen noch gemacht werden. Aber wir werden heuer noch einziehen können", so Fischkal, "da laufen noch einige Wetten. Zwischen Rektorin und Hausmeister. Wir hoffen, dass die Rektorin gewinnt, dann können wir dieses Jahr noch einziehen."