Bamberg wächst. Und das stetig und schneller als erwartet in Richtung 80 000 Einwohner. Da ist die Suche nach neuen Wohnmöglichkeiten durchaus angebracht, um seit Jahren steigenden Mieten mit mehr Wohnraum entgegenzutreten. Mehr Menschen heißt aber auch ein höherer Wasserbedarf.

Bereits jetzt braucht Bamberg jährlich gut fünf Millionen Liter kühlendes Nass. Nur leider lässt sich ein Stück Land nicht verdoppeln, welches eben nur das eine oder das andere Ziel erfüllen kann. Bei der Entscheidung hilft auch der mittelfristige Blick in die nächsten fünf bis zehn Jahre: In Bamberg-Ost wird sich auf der Lagarde Wohnraum entwickeln. Und nach dem Ende von Ankerzentrum und Bundespolizeischule werden weitere Potenziale für eine Umnutzung und Nachverdichtung frei.

Demgegenüber steht ein sich verschärfender Klimawandel, welcher bereits jetzt schon an den Wassermengen zehrt und den Grundwasserspiegel sinken lässt. So gesehen ist weiteres Versiegeln von Flächen - insbesondere in der Jungkreut - der Versorgungssicherheit abträglich.

Und noch ein Wort zur Bürgerbeteiligung: Es ist richtig, die Beteiligung ins Digitale zu verlegen, um diese wichtige Entscheidung trotz Corona breit zu diskutieren. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, auch eine Online-Veranstaltung per Live-Videoschalte zu machen, wo sich alle Interessierten hätten einmischen können und eine lebendige Diskussion mit Nachfragen zustande gekommen wäre. Daran muss sich eine Mitmachstadt im Jahr 2020 schon messen lassen.

Aber man kann froh sein, dass die Corona-Pandemie nicht bereits vor 15 Jahren Bamberg erwischt hat, sonst kämen die städtischen Antworten zum Thema vermutlich per Fax nach Hause reingedüdelt.