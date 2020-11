Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) mit Sitz in München und Halle (Saale) hat im Landkreis Forchheim eine Online-Umfrage bei rund 500 zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereine, Verbände, Stiftungen, Initiativen, Wohlfahrtsverbände) gestartet. Die Umfrage ist Teil des Projektes "Kooperationsbeziehungen zivilgesellschaftlicher Organisationen im kommunalen Raum", das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und in den Jahren 2019 bis 2022 am DJI durchgeführt wird.

Der Landkreis Forchheim wurde aufgrund der etablierten Partnerschaft zwischen Kommune und Zivilgesellschaft neben drei weiteren Kommunen in Bayern und Thüringen ausgewählt. Viele Organisationen arbeiten gerade im Bildungsbereich zu verschiedensten Themenstellungen mit kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort zusammen.

Per E-Mail können die eingeladenen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Landkreis Forchheim an dieser Umfrage (Zeitaufwand zehn bis 35 Minuten) teilnehmen und ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen.

Im "Zivil-Koop-Blog" können sich auch weitere interessierte Organisationen im Landkreis Forchheim unter der Internetadresse https://zivilkoop.de/zivilkoop-online-survey/ an dieser Umfrage beteiligen, wie das Landratsamt mitteilt. red