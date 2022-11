Die Schulbücherei des Franz-Miltenberger-Gymnasiums (FMG) geht dieser Tage einen großen Schritt nach vorne. Möglich wurde dies durch die zwischen Jan Marberg (ehem. Leiter des Kulturbüros Bad Brückenau) und Jan Vogel (Leiter der Schulbibliothek FMG) angebahnte Kooperation zwischen Schul- und Stadtbibliothek.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden die Bestände digital verknüpft. Nutzer der Schulbücherei können nun beispielsweise auch auf den noch deutlich umfangreicheren Bestand der Stadtbibliothek zugreifen.

Online ausleihen und direkt lesen

Insbesondere kommt mit der Kooperation aber auch die Digitalisierung voran: Bisher suchte man digitale und online zugängliche Medien in der Schulbibliothek vergebens. Mit der Kooperation verabschiedet sich die FMG-Bibliothek nun auch von der rein analogen Welt. Alle Schülerinnen und Schüler des FMG können über die "Onleihe-App" Tausende Bücher auch digital direkt auf ihre e-Reader, Tablets oder Mobiltelefone herunterladen. Weiterhin besteht jetzt die Möglichkeit, direkt auf digitale Zeitschriften, Zeitungen und Magazine zuzugreifen. So können Lernende aller Altersstufen digitale Medien zur Recherche, Vertiefung und natürlich auch einfach aus Spaß und Interesse nutzen. Besonders für die Seminare in der Oberstufe wird sich beispielsweise die Volltextsuche in Zeitungen und Zeitschriften als gewinnbringend erweisen. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, sehr einfach auf hochwertige, bisher am FMG nicht verfügbare Printmedien digital zuzugreifen. Auch der digitale Brockhaus ist Teil des Angebots - so steht nun ein fundiertes, leicht zugängliches Nachschlagewerk zur Verfügung.

Damit die Schülerschaft die Vorteile der Kooperation aus erster Hand kennenlernt, hat das P-Seminar "Leben in die Bib!" unter der Leitung ihres Seminarleiters Jan Vogel in allen Klassen Fortbildungsveranstaltungen gemacht, die den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern die tollen, neuen Möglichkeiten vorführten und auch Gelegenheit gaben, diese gleich auszuprobieren. red