Einen Generationswechsel vollzog der Konzertchor "Coloured Black" bei seiner unter Corona-Bedingungen durchgeführten Jahreshauptversammlung mit Neuwahl. Als Nachfolgerin der bisherigen Vorstandsvorsitzenden Käthe Goné wurde Yvonne Bamberg mit einstimmiger Mehrheit bestimmt.

Die Wahl der Stellvertreterin fiel auf die Hollfelderin Katharina Grasser. Eberhard Ley als Kassenwart sowie Günther Herzing als Schriftführer wurden in ihrem Amt bestätigt. Als alter und neuer musikalischer Leiter wurde der beliebte Hans-Martin Gräbner bestimmt, der schon erfreut auf die nächsten Proben blickt. Die neue Vorstandsvorsitzende wies nach dem Dank für alles Geleistete an Käthe Goné darauf hin, dass die nächsten Monate aufgrund der derzeitigen Pandemielage noch einen Kraftakt darstellen werden. Zugleich ist der Konzertchor auch immer auf der Suche nach neuen interessierten Mitsängern, die sich gerne mit Yvonne Bamberg über das Kontaktformular auf der Homepage www.coloured-black.de oder per E-Mail an konzertchor@coloured-black.de in Verbindung setzen können. red