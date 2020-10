Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie muss das für 18. Oktober geplante Kirchenkonzert in Kronach-Friesen mit den Südtiroler Grand-Prix-Siegern Vincent & Fernando verlegt werden. Ersatztermin ist Samstag, 10. April 2021, um 18 Uhr.

Die Bundesregierung habe wegen der Corona-Pandemie weiterhin alle Großveranstaltungen im Konzert- und Eventbereich bis 31. Dezember untersagt, teilt der Veranstalter mit. Auch die bayerische Staatsregierung hat sich dieser Vorgabe angeschlossen. Demzufolge könnte das für 18. Oktober vorgesehene Konzert in der Pfarrkirche St. Georg in Kronach-Friesen nur unter erheblich eingeschränkten Bedingungen stattfinden. Neben den allgemeinen Hygienevorschriften und der Maskenpflicht würde auf Grund der Abstandsregelung nur ein Bruchteil der Besucher in den Genuss der Darbietungen kommen. Die Kirchengemeinde mit Pfarrer Sven Raube und Pfarrsekretärin Heidi Geiger, Veranstalter Rainer Ludwig und die Künstler selbst, haben sich deshalb einvernehmlich auf einen Ersatztermin verständigt.

Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. red