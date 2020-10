Die Initiative "Kultur in der Kirche" möchte Freude nach Obermichelbach bringen und lädt zum Herbstkonzert mit der Band "Norisha" und der Sängerin Norisha Campbell. Die Veranstaltung findet am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr in der Bürgerhalle Obermichelbach, Vacher Straße 25, statt. Einlass ist ab 19.45 Uhr.

Aufgrund von Corona gibt es einige Änderungen, auf welche die Veranstalter hinweisen: Abonnenten möchten sich bitte telefonisch im Pfarramt unter 0911/97794030 mit Angabe der Personenzahl aus einem Haushalt anmelden. Alle weiteren Interessenten können Karten schriftlich über kultur-kirche-omb@web.de erstehen. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 17 Euro pro Person. Es wird um eine Angabe der Personenzahl aus einem Haushalt gebeten. Es gibt keine Abendkasse. Personen aus einem Haushalt dürfen, wenn vorher so angemeldet, selbstverständlich zusammensitzen. Es gibt maximal 80 Plätze.Es wird gebeten, auf die Maskenpflicht in der Bürgerhalle zu achten. Weitere Informationen gibt es unter http://kultur-in-der-kirche.de/. red