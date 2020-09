Der Alleinunterhalter Kay Lehnert gestaltete einen musikalischen Abend im großen Saal des Kurstifts Bad Brückenau, zu dem viele Bewohnerinnen und Bewohner erschienen waren. Der Musiker beherrscht nicht nur die Instrumente Trompete, Saxophon und Keyboard, er singt auch exzellent. Mit seiner besonderen Vielseitigkeit konnte er die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern.

Viele bekannte Schlagermelodien der vergangenen Jahrzehnte - teils instrumental, teils gesanglich vorgetragen - ließen Erinnerungen an die Atmosphäre in den Tanzlokalen der 60er Jahre und schöne Urlaubserinnerungen aufkommen. Begeistert sangen und summten die Bewohner mit oder klatschten im Rhythmus der bekannten Songs.

Als zunächst letzten Titel spielte Kay Lehnert den allseits bekannten Titel "Take me home country roads" - was die zahlreichen Zuhörer zu besonderen Beifallsstürmen animierte. Erst nach zwei weiteren Zugaben durfte er die Bühne im Kurstift verlassen. red