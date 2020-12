Nun, im Kultur-Lockdown im Winter, setzt das Staatstheater die erfolgreiche Zusammenarbeit mit "QChamberStream" fort. Mit einem Festkonzert der Meininger Hofkapelle unter Leitung ihres GMD Philippe Bach wird am Donnerstag, 17. Dezember der 250. Geburtstag des auch in der Meininger Musikgeschichte so zentralen Komponisten Ludwig van Beethoven gefeiert. Als Solisten wirken der Pianist Alexander Krichel, die Sopranistin Monika Reinhard und der Schauspieler Michael Jeske (Rezitationen) mit. Los geht es live um 17 Uhr auf https://qchamberstream.com/de/concert/december-17-alles-gute-ludwig/ danach on demand bis 31. Januar. Der Zugang zum Stream ist kostenlos. Foto: Staatstheater Meiningen