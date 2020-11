Der Bach-Kantatenabend am Sonntag, 8. November, in der Kulmbacher Petrikirche musste wegen der neuesten Verordnungen der Bundes- und der Staatsregierung abgesagt werden. Das Konzert soll, wenn möglich, im Frühjahr 2021 nachgeholt werden. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

Nun werden aber Teile des geplanten Programmes mit der Kantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" von Johann Sebastian Bach im Gottesdienst am Sonntag, 8. November, ab 10 Uhr in kleinerer Form in der Petrikirche gesungen. Ohne weitere Instrumente, nur mit Orgelbegleitung, wird die Komposition von Bach erklingen.

Die Petrikirchengemeinde weist dabei allerdings noch einmal auf ihr Hygienekonzept hin, das unter anderem Handdesinfektion am Eingang, Abstände von 1,5 Metern und eine grundsätzliche Maskenpflicht während des Gottesdienstes vorsieht. red