Beamte des Coburger Einsatzzuges der Polizei haben sich am Freitag gegen 19.30 Uhr zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren, die sich bei den Bahngleisen am Hauptbahnhof in Coburg aufhielten, überprüft. Da sich der 17-Jährige aus Erlangen nicht ausweisen konnte, schauten die Beamten in seinen mitgeführten Taschen nach einem Ausweisdokument. Dabei entdeckten sie eine Tüte mit über 80 Gramm Marihuana in der Sporttasche des Mittelfranken, der außerdem noch ein Messer bei sich hatte. Im Rucksack seines 20-jährigen Begleiters befanden sich typische Rauschgiftutensilien. Die Beamten stellten das Marihuana samt Zubehör sowie das Messer sicher. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen ergaben sich weitere Indizien für den Handel mit Betäubungsmitteln. Nun müssen sich die jungen Männer wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Es werden empfindliche Strafen auf die beiden zukommen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol