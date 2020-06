Kontaktdaten des Pfarramts

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung erforderlich: für Isling, im Pfarrbüro immer mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr, Telefon 09576/925761; für Mistelfeld, immer freitags von 18 bis 20 Uhr bei Anke Brehm, Telefon 09571/947683; für Rothmannsthal, immer freitags von 17 bis 19.30 Uhr bei

Carmen Bezold, Telefon 09576/9257868. Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen, ist aber telefonisch unter 09576/925761 am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr erreichbar. Natürlich kann man auch per E-Mail unter pfarrei.isling@erzbistum-bamberg.de Kontakt aufnehmen. Die katholische Bücherei St. Andreas in Mistelfeld hat jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Einlass nur mit Schutzmaske möglich. Die Hygienevorschriften und die Abstandsregelung sind zu beachten.Das Treffen des Seniorenkreises Isling am Mittwoch, 1. Juli, im Pfarrheim Isling entfällt. red