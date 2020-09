Konsumkritischer Stadtrundgang

Das KAB Bildungswerk lädt am Freitag, 11. September, um 16 Uhr zum "konsumkritischen Stadtrundgang" durch Bamberg ein. Bei dem Rundgang geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik. Es wird erklärt, wie das Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen Regionen der Welt zusammenhängt und wie wir alle durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können. "Es geht nicht nur um Kritik, sondern es werden vor allem positive Ansätze dargelegt und sollen das Bewusstsein für weltweite Zusammenhänge, für Gerechtigkeit und für unsere Verantwortung erweitern", so die Veranstalter. Bei der Herkunft der Produkte genauer hinzuschauen, lohne sich. Anmeldung ist erbeten beim KAB Bildungswerk Bamberg e. V., Ludwigstraße 25 - Eingang C; Telefon 0951/9169116; E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red