Der siebte internationale Klimastreik von Fridays For Future findet am Samstag, 19. März, statt. Weltweit werden Aktivisten und Bürger für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstrieren. Auch in Coburg ist zwischen 15 und 16 Uhr eine Kundgebung am Marktplatz geplant. Die Aktion ist unter strengen Hygienevorgaben geplant, sodass alle infektionssicher an dem Protest teilnehmen können.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises wird eine konsequente Umsetzung statt leerer Versprechen gefordert. Die Emissionen müssten rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird neben den Aktionen in Präsenz auch digital gestreikt. Ab 12 Uhr gibt es einen bundesweiten Livestream auf Youtube und es können kreative Bilder auf eine Streikkarte hochgeladen werden. "In den letzten Jahren hat die Politik nur leere Versprechen gegeben und wenig von dem Versprochenen umgesetzt. Dabei braucht es sofortige Maßnahmen, damit wir die 1,5-Grad-Grenze noch einhalten können! "Wir müssen die Betroffenen bei der Krisenbekämpfung in den Fokus nehmen und das sozial gerecht! Und eines steht fest: Wir streiken, bis ihr handelt!", sagt Helena Lakemann, eine der Organisatorinnen. red