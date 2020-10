UNTERSTEINACH. Sechs Mädchen und vier Jungen gingen in der St.-Oswald-Kirche zum Tisch des Herrn. Den Beichtgottesdienst und die Festpredigt hielten die Pfarrer Wolfgang Oertel und Martin Fleischmann über den Schlotfeger, der öfter mal durchputzt, damit der Kamin wieder richtig zieht, sowie unter dem Motto "Ihr seid ein Brief Christi". Sängerin Katrin Heidenreich umrahmte die Feier. Im Festgottesdienst wurde auch Dorothea Beierlein aus See getauft. Unser Bild zeigt vorne (von links) Maria Ständner (Ludwigschorgast), David Dresel, Kevin Zeitler (Ludwigschorgast) und Dorothea Beierlein (See); mittlere Reihe (von links) Sina Maisel, Lene Müller (Kauerndorf), Sophie Eichner (Fölschnitz) und Ann-Kathrin Geyer (Hummendorf); hintere Reihe (von links) Pfarrer Fleischmann, Paul Schöfer, Tim Zankl und Pfarrer Wolfgang Oertel. Foto: Werner Oetter.

