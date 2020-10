13 Mädchen und Jungen feierten zusammen mit Pfarrer Gerhard Barfuß ihre Konfirmation in der Dreieinigkeitskirche in Rentweinsdorf. In zwei festlichen Gottesdiensten bestätigten Lorenz Kirchmeier, Michael Hoyesch, Luca Tullius, Johann Wild (alle Baunach), Justin Schumm, Melina Weinkauf (Dorgendorf), Niclas Pflaum (Reckendorf), Lio Bapstistella (Reckenneusig), Tyra Ellington, Jack Ketz, Veronika Lang, Daniel Wagner und Fiona Will (alle Rentweinsdorf) ihre Taufe, wie die evangelische Gemeinde mitteilte. Foto: pr