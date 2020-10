Corona wirbelt alles durcheinander. Nicht nur die Kommunionfeiern mussten verschoben werden, auch die Konfirmationen können jetzt erst stattfinden.

In Bad Kissingen wurde die diesjährige Konfirmation auf sechs Gruppen verteilt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Am 19. und 20. September fanden nun vier Festgottesdienste statt. Insgesamt 32 Jugendliche wurden endlich nach vier Monaten "Wartezeit" in der Erlöserkirche von Pfarrer Friedrich Mebert konfirmiert. red