Die Gemeinde der Johanneskirche Burghaig feiert am Sonntag, 25. Juli, in drei Gottesdiensten das Fest der Konfirmation. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der möglichen Gottesdienstbesucher reduziert. Die Gemeindeglieder werden darum gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen. red