Zeil am Main vor 18 Stunden

Demokratie

Konferenz zu "Erleben und Erinnern"

"Erleben und Erinnern" ist das Thema der zweiten Demokratiekonferenz am 14. Oktober ab 16.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil am Main, das von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Haßberge ...